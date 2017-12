Mais consumidores tiraram o nome do SCPC O número de consumidores que obtiveram sucesso na tentativa de limpar o nome na "praça" durante o primeiro semestre deste ano cresceu em relação ao mesmo período do ano passado. Paralelamente, a inadimplência também registrou um alta no mesmo período. O número de pessoas que conseguiram "limpar o nome" no Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) no primeiro semestre deste ano aumentou 9% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com os dados da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), 1,011 milhão de consumidores cancelaram o registro no SCPC entre janeiro e junho deste ano. Em 2000, foram 922 mil. No entanto, nesse mesmo período, a lista de pessoas que não conseguiram quitar as dívidas - os inadimplentes - aumentou 23,4%. O presidente da ACSP, Alencar Burti, acredita que o desemprego é o principal motivo da inadimplência. O aquecimento da economia brasileira nos primeiros seis meses deste ano ajudou a aumentar as vendas - mas muitos consumidores não conseguiram pagar todas as contas. Veja como os consumidores podem tentar tirar o nome do SCPC no link abaixo