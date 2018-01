Mais crédito com prazo maior O alongamento dos prazos foi o principal responsável pelo crescimento das operações de crédito nos primeiros quatro meses do ano, já que os juros tiveram apenas uma discreta redução. Segundo dados divulgados ontem pelo Banco Central (BC), o volume de crédito em geral cresceu em abril 4,1%, na comparação com o mês anterior, sendo que as empresas aumentaram seus empréstimos em 2,8% e as pessoas físicas em 6% no período. A estabilidade de preços, o crescimento da economia e a perspectiva de retomada do emprego dão maior confiança ao consumidor que passa a comprar mais. Pesquisa da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac) mostra que, de março para abril, os juros médios cobrados no crediário do varejo caíram apenas 0,05 ponto porcentual. O mesmo estudo mostra que, em abril, o prazo médio dos financiamentos para compra de veículos era de 26 meses, dois meses acima do registrado antes da mudança cambial de janeiro de 1999. Para outros financiamentos, a pesquisa revela que também o prazo médio está crescendo mês a mês. Em dezembro de1999, estava em 13 vezes e, em abril, tinha subido para 14 meses. Clientes pedem mais prazo O diretor do Banco Cacique, Wanderley Vetore, conta que o prazo procurado pelos clientes que financiam a compra de móveis, eletrodomésticos e materiais de construção, que estava em sete meses em dezembro do ano passado, fechou abril em oito vezes. A rede de lojas Kolumbus, por exemplo, especializada em móveis, ampliou de 12 para 19 vezes os prazos para a seus clientes. Segundo a gerente de Marketing da rede, Daniela Carvalho, há um mês a empresa decidiu alongar o prazo para atender a demanda dos clientes. Na avaliação do vice-presidente da Anefac, Miguel José Ribeiro de Oliveira, as lojas e financeiras estão preservando os ganhos com as taxas de juros e procurando ampliar as vendas com prazos mais longos. Essa é uma maneira de fazer com que a prestação seja compatível com o salário.