Mais crédito e menos 'spread' em dezembro

O spread bancário - diferença entre os custos de captação e de aplicação - registrou queda em dezembro, fato importante num momento de alta de juros e aumento da demanda por crédito. Os bancos evitaram perder mercado numa fase de baixa atividade econômica. O spread médio pago pelas pessoas físicas nos empréstimos com recursos livres diminuiu de 31,8% em novembro para 31% em dezembro, mas ainda é 5,2 pontos porcentuais superior ao de dezembro de 2013. Já o spread médio para pessoas jurídicas caiu 0,5 ponto porcentual entre novembro e dezembro, de 12,1% para 11,6%. Nos dois exemplos, o spread ainda é muito alto.

Uma das explicações para a queda do spread pode ser a queda da inadimplência, de 6,6% para 6,5% no caso das pessoas físicas e de 3,5% para 3,4%, nas jurídicas. É um indicador de cautela dos tomadores.

Com o aumento da oferta de crédito em dezembro, a relação entre o saldo dos empréstimos e o PIB atingiu 58,9%, crescimento anual de 2,9 pontos porcentuais e mensal de 0,9 ponto porcentual. É um reflexo dos custos creditícios, não se devendo esquecer do impacto do crédito sobre a demanda e a inflação.

Entre as linhas cujo estoque mais cresceu está a do crédito imobiliário direcionado, com expansão anual de 30,1% para as pessoas jurídicas, atingindo R$ 69,9 bilhões, e de 26,7% para as pessoas físicas, alcançando R$ 432,4 bilhões. Já o volume de operações do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos (SBPE), que opera com recursos das cadernetas, cresceu apenas 2,7%.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os juros estão entre os fatores que mais afetaram o crédito em 2014: nas operações de crédito livre, as pessoas físicas pagaram, em média, em dezembro, juros de 45,3% ao ano, 4 pontos porcentuais acima de dezembro de 2013. No cheque especial, o juro chegou a 200,6% ao ano, 52,7 pontos acima das taxas de dezembro de 2013. Com o aumento do IOF, o crédito deverá continuar contido em 2015.