Mais da metade da população tem celular, aponta pesquisa

Em 2008, mais da metade (53,8%) da população de dez anos ou mais de idade, ou seja, cerca de 86 milhões de pessoas, tinha telefone celular para uso pessoal. Em 2005, o porcentual que era de 36,6%, correspondendo a 56 milhões de pessoas, segundo mostra pesquisa divulgada pelo IBGE. De 2005 para 2008, enquanto a população de dez anos ou mais de idade cresceu 5,4%, o contingente daqueles que possuíam celular teve aumento de 54,9%.

Em quase todos os estados nordestinos, porém, a posse de celular não atingiu 50% da população em 2008, exceto Sergipe (56,4%). Na região Sul (62,8% tinham celular), o Rio Grande Sul apresentou o maior porcentual dos que possuíam celular (67,7%). Na região Sudeste (58,6% tinham celular), o Rio de Janeiro tinha o maior porcentual (61,7%) de pessoas com celular.

Na região Centro-Oeste, que apresentava o maior porcentual de pessoas com celular (64,3%), o destaque foi o Distrito Federal, onde esse porcentual chegava a 75,6%. As regiões Norte (45,4%) e Nordeste (41,2%) continuam com os menores porcentuais.

De acordo com a pesquisa, a posse de celular estava diretamente relacionada ao nível de escolaridade e ao rendimento. As pessoas que tinham celular apresentavam um número médio de anos de estudo superior (9,2) ao das que não tinham (5,2), e o porcentual dos que tinham celular era ascendente com o aumento da faixa de rendimento.