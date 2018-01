Mais de 10 mil fazem fila para emprego em hipermercado O primeiro dia de inscrições de candidatos para as 543 vagas da nova unidade de um hipermercado em Ribeirão Preto, no interior paulista, causou tumulto e precisou da intervenção da Polícia Militar para controlar as pessoas e o trânsito. Pelo menos 10 mil pessoas estiveram no Sindicato dos Metalúrgicos de Ribeirão Preto, Sertãozinho e Região para levar currículos, documentação e fazer uma rápida entrevista. As inscrições continuam nesta sexta-feira, entre 8 e 14 horas, e a estimativa é de que mais 5 mil interessados compareçam. A inauguração do hipermercado deverá ocorrer até o fim do ano. Das 543 vagas a serem preenchidas pelo hipermercado, 400 são para empregos diretos e 143, indiretos. Das vagas, 160 serão preenchidas por pessoas sem experiência (o primeiro emprego), sendo 142 recepcionistas-caixas e 18 fiscais de loja. A primeira parte da seleção de candidatos ao emprego está sendo realizada pelo hipermercado em parceria com o sindicato.