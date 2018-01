Mais de 11 milhões já declararam via Internet Até às 17 horas de hoje, 11.267.75139 contribuintes haviam entregue suas declarações de Imposto de Renda plea Internet. Segundo o auditor da Receita Federal da 8ª Região (Estado de São Paulo), Luiz Monteiro, este número já superou a marca do ano passado. Segundo previsão da Receita Federal, cerca de 90% dos contribuintes deverão entregar as declarações de IR pela rede. Luiz Monteiro informa que os prazos de entrega serão cumpridos rigorosamente. Pela Internet, o prazo de entrega vai até às 20 horas, mas o contribuinte pode enfrentar congestionamento na rede e ter dificuldade para enviar a declaração. Para os contribuintes que optarem pela entrega na própria Receita Federal, em São Paulo, o prazo vai até às 18 horas. A multa mínima para quem não entregar a declaração de Imposto de Renda até hoje é de no mínimo R$ 165,74.