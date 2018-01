Mais de 20 mil disputam 543 vagas em supermercado Mais de 20 mil pessoas se inscreveram em dois dias para disputar as 543 vagas em um novo supermercado em Ribeirão Preto, no interior paulista, que será inaugurado até o final do ano. Na quinta-feira, os candidatos chegaram às 4h30 e ficaram até as 21h30, enquanto outra fila se formava para as inscrições hoje. Os salários dos futuros funcionários devem oscilar entre R$ 400,00 e R$ 1 mil. A nova unidade do supermercado, que está sendo construída na antiga cerâmica São Luís, um patrimônio histórico tombado, provocou protesto do Ministério Público. Após um acordo, pelo qual o supermercado terá que reformar outros imóveis históricos e manter as duas últimas chaminés em pé, a obra foi liberada pelo MP.