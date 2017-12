Mais de 4 milhões já fizeram a declaração de IR A Receita Federal recebeu, até as 18 horas desta sexta-feira, 4,1 milhões de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2006 (ano-base 2005). Esse volume representa aumento de 10,8% sobre o entregue em igual período do ano passado. De acordo com os dados fechados até este momento, 3,925 milhões de contribuintes optaram pelo programa disponível na internet e 175 mil pelo Formulário online. Essa modalidade de declaração, também disponível no site da Receita, no entanto, só pode ser utilizada por quem tem patrimônio inferior a R$ 20 mil e apenas uma fonte de renda. A expectativa da Receita é que cerca de 22 milhões de contribuintes prestem contas em 2006. No ano passado foram entregues 20,5 milhões de declarações. Quem perder o prazo ou deixar de entregá-la pagará multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido.