Mais de 6,5 milhões ainda não entregaram declaração do IR A Receita Federal informa que cerca de 6,5 milhões ainda não enviaram a entrega da declaração do Imposto de Renda 2007, ano-base 2006. O prazo final termina no próximo dia 30 de abril e, a exemplo dos anos anteriores, não deverá ser prorrogado. A Receita recebeu até 18 horas da última quinta-feira 17 milhões de declarações. Na internet, a entrega pode ser feita pelo site da Receita Federal. Quem preferir o disquete deve deixá-lo nas agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Já o formulário de papel precisa ser entregue nas agências dos Correios. O supervisor nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, disse que o ritmo de entrega está dentro do esperado. Ele acredita que a projeção feita inicialmente, de receber 23,5 milhões de declarações, será atingida. Segundo Adir, a previsão é de que o número de contribuintes a prestar contas este ano seja 8% superior ao registrado em 2006. O prazo para quem for declarar pela internet termina às 20 horas de segunda-feira. Já os que optarem pela entrega em disquete deverão observar o horário de funcionamento dos bancos. Mesma providência para os que preferirem o formulário de papel em relação aos horários das agências dos Correios. Deve declarar quem teve rendimentos tributáveis superiores a R$ 14.992,32 em 2006.