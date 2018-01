Mais de 6 mil tentam 80 vagas em loja de departamento Mais de seis mil pessoas se candidataram para 80 vagas abertas pela rede de lojas Renner, que irá abrir sua terceira unidade em Campinas, no interior de São Paulo. Nos três dias de inscrições, encerrados hoje, as filas foram enormes. A data da abertura da nova loja e os investimentos não foram divulgados. As vagas são para os cargos de vendedor, operador de caixa, assistente de crédito e cobrança, tesoureiro - para as quais a empresa exigiu ensino médio completo -, auxiliar de expedição, fiscal de loja e costureira - com ensino fundamental. Às 16h30 de hoje, uma hora antes do fim do recrutamento, ainda tinha gente entrando na fila. "Não sei se vão me atender, mas vim assim mesmo", disse William Ricardo da Silva, de 20 anos, desempregado há três meses, desde que deixou o serviço militar obrigatório. "Não tenho experiência, mas faço qualquer coisa". Com formação superior em Planejamento Administrativo, Edson Augusto Degenari, de 36 anos, buscava uma vaga de vendedor. "Tem que pegar o que tem, até galgar um posto melhor", afirmou. Desempregado há um mês, constatou que o setor de comércio e serviço têm oferecido mais vagas que a indústria. "A concorrência é estressante". De acordo com a assessoria da empresa, os escolhidos serão chamados daqui a três semanas para um treinamento de 140 horas, com duração média de um mês. A rede emprega 5.600 funcionários em 60 lojas, distribuídas por nove estados. Um levantamento do economista Laerte Martins, da Associação Comercial e Industrial de Campinas (Acic), aponta que Campinas tinha em maio mais de 89 mil desempregados, 16,8% da população economicamente ativa. Apesar do índice elevado, Martins informou que o número de empregos formais cresceu nos últimos dois anos, de 241.468 em 2002 para 246.191 no ano passado e 251.201 em maio deste ano. "A construção civil voltou a surgir como empregador em maio depois de um longo período de redução de vagas", disse.