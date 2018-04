Mais de 9 milhões entregaram a declaração do IR Até as 17 horas de hoje, 9,219 milhões de contribuintes haviam entregado a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2002, ano-base 2001. O número corresponde a 64% do total dos 14 milhões de documentos esperados para este ano e é 30% superior ao registrado em igual período do ano passado. Do total de declarações, 8,879 milhões foram enviadas pela Internet, no site da Receita Federal (confira link abaixo). Outras 191 mil foram encaminhadas pelo formulário online, disponível na web para contribuintes com patrimônio inferior a R$ 20 mil. Pelo telefone 0300-78-0300, o número de declarações atinge 19 mil e, em disquete, 130 mil. A Receita lembra que o Receitanet ? sistema pelo qual o contribuinte envia a declaração -? tem capacidade para receber até 150 mil documentos por hora, num total de 3 milhões ao dia. Somente nesta quinta-feira, até as 17 horas, cerca de 500 mil contribuintes haviam utilizado a Internet para enviar o documento à Receita. A média horária tem sido de 50 mil declarações.