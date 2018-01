Mais de 90% do comércio do centro de Recife estava fechado nesta manhã

RECIFE - Em Pernambuco o dia amanheceu com rodovias, ruas e avenidas bloqueadas em várias cidades. Na Região Metropolitana do Recife, os ônibus não circularam e o Metrô funcionou parcialmente. Até às 9h mais de 90% do comércio localizado no centro do Recife estava com as portas fechadas, segundo informações da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

A maior parte das escolas (públicas e privadas) também optou por suspender as aulas. As três maiores instituições de ensino superior, as universidades Federal, Rural e Católica de Pernambuco também paralisaram as atividades. Nos hospitais públicos e postos de saúde o atendimento ocorre parcialmente.

O Aeroporto Internacional dos Guararapes/Gilberto Freyre está operando, mas passageiros relatam lentidão nas operações. Um grupo de aeroviários bloqueou a pista que dá acesso ao terminal no início da manhã e, até o momento, a circulação ainda está prejudicada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, desde o início da manhã, pelo menos 30 pontos de bloqueios em rodovias estaduais e federais foram registrados no Estado, incluindo as BRs 101 (Sul e Norte) e a 232, principal ligação da capital ao Agreste e Sertão. Na BR-101 Sul, nas proximidades do município do Cabo de Santo Agostinho, um motorista que dirigia uma Kombi acabou atropelando e matando um motociclista ao tentar fugir de um bloqueio realizado por manifestantes que tentavam impedir o acesso ao Complexo Portuário de Suape.