Mais de mil passageiros da Varig chegam ao Brasil por outras aéreas A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou nesta sexta-feira, por meio de sua assessoria, que, no mesmo dia, 1.020 passageiros da Varig que estavam no exterior retornaram ao Brasil realocados em vôos de outras companhias. Segundo a Anac, eram 462 vindos de países europeus, 354 de países da América do Sul e 204 da América do Norte. A Agência informou, também, que os vôos da Varig para Miami e Nova York foram restabelecidos nesta sexta e que nenhuma nova rota aérea foi cancelada pela Varig. As rotas norte-americanas foram suspensas pela companhia na terça-feira em virtude de decisões de juízes estaduais norte-americanos que, atendendo a empresas de leasing, proibiram a Varig de movimentar 18 aeronaves por 72 horas.