Mais de mil passageiros foram ao aeroporto de Madri Mais de mil de pessoas foram neste sábado ao aeroporto madrilenho de Barajas em busca de informação e soluções diante do cancelamento dos vôos da Air Madrid, após a suspensão das atividades por parte da companhia. Embora a maioria das pessoas tenha deixado as instalações após apresentar uma reivindicação, um grupo de cerca de 60 equatorianos, ainda permanece em Barajas para tentar embarcar em algum avião rumo a seus lugares de destino. Estes passageiros tinham passagem para viajar hoje para Quito e Guayaquil em uma rota que devia partir às 11h (8h de Brasília) e com passagem de volta para a Espanha, e, por isso, não fazem parte do plano de emergência de repatriação de passageiros a seus lugares de origem, organizado pelo Ministério de Fomento espanhol. Por volta das 16h (13h de Brasília), o grupo tentou bloquear um dos acessos à área de embarque, onde ainda permanecem sem intenção de sair, ao grito de "Não queremos dinheiro, queremos voar". Os equatorianos comentam que compraram a passagem há meses, que economizaram durante muito tempo para fazer a viagem, e que não vêem suas famílias há anos. Durante todo o dia, a equipe da Direção Geral de Aviação Civil atendeu os viajantes atingidos pela medida em Barajas e o Ministério de Fomento espanhol já realocou muitos deles em outros vôos para chegarem a seus destinos. Na próxima madrugada, 263 pessoas partirão de Barajas para o Brasil e Argentina. O dispositivo de emergência do ministério contempla a repatriação para diferentes pontos da América Latina, mas não para outros destinos da companhia, como Tel Aviv, Paris e Roma. Uma mulher argentina que chegou hoje de Buenos Aires com a intenção de ir para Tel Aviv, onde trabalha e mora, disse à EFE que a única opção que tem é comprar uma passagem em um vôo de outra companhia, mas não tem dinheiro. A direção da Air Madrid - com rotas para Brasil, Equador, Colômbia, Argentina, Chile, Panamá, Costa Rica, México e Peru - decidiu na sexta-feira suspender de forma imediata suas atividades como linha aérea, antes que o Ministério de Fomento se pronunciasse sobre se cancelava sua licença, após vários meses de problemas motivados pelos reiterados atrasos e os vários cancelamentos de vôo.