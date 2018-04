Mais dois ministros da Argentina renunciam Os ministros argentinos da Produção, cuja pasta inclui a Secretaria de Agricultura, Ignácio de Mendiguren, e do chefe de Gabinete Jorge Capitanich também renunciaram nesta terça-feira, horas após a saída do titular da economia, Jorge Remes Lenicov. As demissões atendem às pressões sofridas pelo presidente Eduardo Duhalde para ganhar o apoio das províncias. Os produtores rurais, que estão com greve marcada para o período entre 28 de abril e 5 de maio, vinham pedindo há semanas a saída de Mendiguren. Eles alegam que Mendiguren tem uma visão anti-agricultura e que vê o setor como "uma vaca que vai gerar leite para a recuperação econômica do governo". No início do mês, Lenicov e Mendiguren fizeram lobby para que Duhalde aumentasse as tarifas de exportação de grãos, oleaginosas e derivados. Já o provável substituto de Lenicov, Alieto Guadagni se reúne logo mais com Duhalde na Quinta de Olivos, residência oficial da Presidência. Ele participará da grande reunião convocada pelo presidente da qual estarão presentes parlamentares e governadores dos partidos Justicialista e União Cívica Radical. Antes, Guadagni participou de uma reunião de duas horas com o ex-ministro da economia.