Mais dois vôos da Varig são cancelados Mais dois vôos domésticos da Varig foram cancelados nesta segunda-feira. Segundo informou a companhia aérea, os dois sairiam do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, pela manhã: um com destino a Porto Alegre, com partida marcada para às 8h35, e outro para o Rio de Janeiro, às 9h30. Com isso, são 71 vôos cancelados desde o último final de semana. Além disso, os passageiros da companhia enfrentaram outro problema nesta quarta. Um vôo que partiria de Guarulhos às 11 horas, com destino a Manaus, Amazonas, foi adiado para as 14h30. Em Congonhas não havia sido registrado nenhum cancelamento. Segundo reportagem da Rádio Eldorado, além dos transtornos de recolocação de passageiros em caso de suspensão de vôos, ainda existe o problema de gastos. Este foi o caso da equipe masculina de Handebol do México, que deveria ter voltado de um campeonato no último domingo, mas conseguiu vôo somente nesta quarta. "Tivemos que pagar a alimentação e o custeio da estadia dos atletas", explicou o treinador do time, Alfredo Mendes Concillos. Agências de viagens De cinco agências de viagem visitadas pela reportagem, apenas uma ainda vende pacotes da Varig. Segundo uma vendedora, ainda há procura de passageiros por conta de três fatores: os cartões Smiles, o baixo preço de trajetos domésticos e o fato da companhia aérea ser a responsável pelo transporte da seleção brasileira na Copa do Mundo, na Alemanha. Ela explicou que pelo menos até o final do campeonato a Varig tem funcionamento garantido.