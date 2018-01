Mais emprego: a economia melhora A taxa de desemprego aberto de abril foi de 7,8%, inferior ao índice de 8,1% de março e também ao de abril do ano passado, de 8%, segundo informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE). A taxa média acumulada nos quatro primeiros meses do ano ficou igual a do mesmo período do ano passado: 7,9%. Os dados reforçam a confiança no crescimento da economia. É como um círculo virtuoso. A inflação se estabiliza, aumenta o consumo, as indústrias produzem mais e, ou contratam mão-de-obra, ou pelo menos param de demitir funcionários. Crescimento geral De acordo com a Pesquisa Mensal de Emprego de abril feita pelo IBGE, a taxa de desemprego caiu em cinco das seis maiores regiões metropolitanas do País. No Rio de Janeiro o índice passou de 6,3% para 6,1%. Em São Paulo, de 8,2% para 8 %. Na divisão por setor de atividade, houve queda nos principais ramos da atividade econômica, com destaque para a aviação civil. Salários Por enquanto o IBGE não apurou aumento de salários. Segundo a pesquisa, de fevereiro para março deste ano, o rendimento médio real dos trabalhadores empregados caiu 0,7%.