Mais empresas devem explicar peso de produtos A Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça vai notificar hoje dez empresas que terão de justificar a redução do peso de seus produtos com manutenção de preço antigo. Essa estratégia foi considerada um indício de fraude, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), na avaliação do secretário Paulo de Tarso Ramos Ribeiro. Até o momento, 14 empresas já foram notificadas pela SDE, que aguarda as justificativas para a próxima semana. "Ainda não temos estimativas sobre quantos dos 70 mil itens vendidos nos supermercados apresentam esse problema, mas achamos que isso é a ponta de um iceberg", afirmou Ribeiro. Segundo ele, os indícios são muito fortes e devem levar a abertura de processo administrativo contra as empresas. Com a abertura do processo, os representantes da SDE podem optar por aplicar sanções às empresas como a suspensão do fornecimento do produto ou serviço e até a apreensão do material vendido nos supermercados. "Está havendo enganosidade por omissão e as empresas estão ludibriando o consumidor ao deixar de prestar informação essencial para o exercício de seu direito de escolha", disse Ribeiro. Padronização das embalagens Em outra ofensiva do governo contra essa estratégia, a Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) do Ministério da Fazenda vai negociar com o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) uma padronização básica para embalagens de diversos produtos. O objetivo é tentar impedir que os fabricantes continuem a reduzir, em pequenas quantidades, o peso líquido de seus produtos sem a respectiva diminuição de preços. Essa operação, segundo os integrantes dos órgãos de defesa dos consumidores, visa a evitar essa espécie de "maquiagem". A Seae já conseguiu negociar com os fabricantes de sabão em pó a primeira padronização. Esse setor terá prazo até o final deste ano para voltar a produzir embalagens com 250 gramas, 500 gramas, 1 quilo e 2 quilos. Em pesquisas dos Procons, órgãos de defesa do consumidor, foram encontradas embalagens do produto com 900 gramas. O preço, entretanto, não havia sido reduzido. Segundo o secretário de Acompanhamento Econômico, Cláudio Considera, a padronização das embalagens foi extinta com a implantação do Mercosul. Nas negociações que antecederam a formação do Bloco, principalmente o governo argentino alegou que os produtos fabricados em seu país não seguiam padrões para o embalo. "É preciso ter uma padronização mínima pelo menos para a produção doméstica", disse. "Para produtos importados, os supermercados podem colocar avisos na própria gôndola."