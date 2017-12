Mais espaço para o crédito consignado Com a Medida Provisória (MP) 681, de sexta-feira, o governo ampliou o limite de recursos que empregados com carteira assinada, servidores públicos e beneficiários da Previdência Social podem obter por meio de créditos consignados, que permitem o desconto das prestações diretamente da folha de pagamentos. O valor das prestações, que não podia exceder 30% da renda disponível dos tomadores, agora pode alcançar até 35% da renda. Mas o aumento do valor dos empréstimos propiciado pela nova regra só poderá ser destinado ao pagamento de cartão de crédito, a mais cara das opções de empréstimo do mercado formal.