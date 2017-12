Mais inflação, menores ganhos salariais Com o corte de 600 mil vagas formais nos últimos 12 meses até junho, proporcionalmente maior na indústria de transformação (376 mil) e na construção civil (329 mil), a recomposição do salário real se tornou um desafio, como mostrou a reportagem do Estado (18/7), baseada em dados da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (Fipe) e do Ministério do Trabalho. Até junho, o INPC em 12 meses subiu 8,8% e a correção de salários, 7,7% (foi o segundo mês, neste semestre, em que houve queda real do salário).