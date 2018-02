Mais investidores estrangeiros visitaram o Brasil em julho A partir de julho, mais investidores estrangeiros têm visitado o Brasil procurando informações sobre a economia brasileira, inclusive a convite de instituições e administradores de recursos sediados no País. A informação foi dada nesta sexta-feira por uma fonte do Banco Central (BC) à Agência Estado. Depois do período de maior volatilidade em maio e junho, os estrangeiros teriam passado a diferenciar a economia brasileira entre os mercados emergentes como estando em uma faixa de maior segurança. O BC, no entanto, ainda não dispõe ainda dos números de julho para saber se o aumento na quantidade de consultas por parte dos estrangeiros se traduziu efetivamente em maiores investimentos. Os dados vão sair no dia 18 deste mês.