Mais oito bancos vão operar com crédito com desconto em folha A Central Única dos Trabalhadores (CUT) assinou hoje acordo com oito instituições financeiras para operações de crédito com desconto em folha de pagamento. São eles: Banco Safra, Banco Mercantil do Brasil, Banco Rural, RS Financeira, Guilton Crédito, Financiamento e Investimentos S.A, Sofisa, Banco Panamericano e VR. Na semana passada, a entidade sindical também assinou acordo do mesmo tipo com outros 11 bancos. Ao todo, já chega a 19 o número de instituições financeiras que assinaram acordo com a central sindical. Das instituições previstas para assinarem o acordo hoje, apenas o Unibanco ficou de fora. O Itaú, segundo maior banco privado do País, também não fechou acordo com a CUT. Segundo informações da central sindical, os 19 bancos e instituições que fecharam acordo com a CUT devem direcionar R$ 50 bilhões para operações de crédito com desconta em folha de pagamento. A expectativa da consultoria Trevisan, que ajudou a CUT a formalizar acordo com as instituições, é de que R$ 30 bilhões sejam realizados no prazo de um ano. A taxa de juros a ser praticada pelas diferentes instituições, pelo acordo, é mais baixa do que as de mercado e pode variar entre 1,75% ao mês e 3,3% ao mês.