Mais opções no mercado imobiliário Hoje, existe um amplo leque de opções para quem quer diversificar e destinar parte dos investimentos para o mercado imobiliário. Além dos fundos do setor, que vêm ganhando espaço, títulos com lastro nesse segmento surgem como alternativa. São eles: debêntures, Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) e Letras Hipotecárias. Os grandes investidores apostam ainda nos flats. A compra de imóvel residencial para aluguel, que já foi uma das principais fontes de renda de locatários, hoje tem suas restrições, segundo analistas. Nos anos 80, a rentabilidade chegava a 1% do valor do imóvel e hoje não ultrapassa 0,8% (bruto) nas grandes metrópoles, explica o orientador de finanças pessoais Alexandre Leco, do Forex - Centro Brasileiro de Orientação de Finanças Pessoais. Isso ocorreu principalmente devido ao aumento da oferta. Flats: opção que divide os analistas Segundo o presidente do Secovi-SP (sindicato da habitação), Walter Lafemina, pouca gente compra um imóvel residencial para alugar. Já no caso de unidades comerciais, dependendo da localização e de contratos com empresas sólidas, o resultado pode ser satisfatório para o proprietário, diz. Para Lafemina, o mercado de flats, que começa a se aliar cada vez mais à área hoteleira, é bastante promissor. Mas a opinião não é compartilhada por outros analistas. Isso porque a maioria acredita que existe saturação no mercado. "O produto é bom, mas está atravessando uma entressafra", argumenta Fábio Nogueira, diretor da Brazilian Mortgages, empresa de fundo imobiliário.