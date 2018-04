Mais trabalho na cobrança Empresas especializadas na recuperação de créditos com prestações atrasadas detectaram aumento no volume de trabalho da ordem de 10% em outubro deste ano em relação ao mesmo período de 2007. "Há um movimento de alta da inadimplência por causa do excesso de crédito que foi concedido", afirma João Leme, sócio-diretor da ML Serviços de Cobrança, uma das cinco maiores empresas do setor. Especializada em veículos, a companhia renegocia 37 mil crediários por mês. Segundo Leme, o maior volume de créditos em atraso está concentrado nos consumidores de menor renda, nas camadas C e D, que compram carros ousados ou novos de menor valor. "Os indicadores mostram que a inadimplência deve piorar no próximo semestre", diz o executivo. Tanto é que a empresa, com mil funcionários em 22 filiais espalhadas pelo País, vai ampliar 15% o quadro de pessoal para atender a demanda maior.