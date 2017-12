Mais um banco reduz juros para os clientes A assessoria do Bradesco informou na noite desta quarta-feira que o banco, a exemplo do Itaú, também reduzirá as taxas de juros aos clientes em função da queda da taxa Selic para 26%. O banco informará na sexta-feira as novas taxas. O Itaú havia anunciado no início da noite de hoje que reduzirá os juros das linhas de crédito a partir deste sábado.