Mais um corte Nesta quarta-feira, o Copom deverá reduzir os juros em provavelmente 0,5 ponto porcentual. Se isso se confirmar, os juros básicos (Selic) cairão para 8,75% ao ano, o nível mais baixo desde o começo do sistema de metas de inflação no Brasil, em 1999. Esse corte completará uma redução de 5 pontos porcentuais desde janeiro, quando o Banco Central iniciou o atual processo de afrouxamento monetário. Vai ficando difícil repisar que o Brasil será sempre o campeão global dos juros. No comunicado da última reunião, o Copom advertiu que essa flexibilização estaria perto do fim e o mercado não deveria mais contar com cortes de 1 ponto porcentual. Pela música que veio nas últimas quatro semanas, é provável que tenhamos o próximo corte e talvez mais outro. São três os fatores principais que vêm permitindo a flexibilização. O primeiro é a contenção da inflação no mercado interno, por causa da queda da atividade econômica nos seis primeiros meses do ano. O segundo, a perspectiva de deflação nas economias ricas, determinada pela recessão que, por sua vez, provém da forte retração do crédito. Essa deflação não ocorre apenas lá fora. Alguns índices de inflação, como o Índice Geral de Preços (IGP), da FGV, a apontam também aqui no Brasil. O terceiro fator é o aumento da capacidade ociosa da indústria, o que tende a conter remarcações e, portanto, a inflação. Na semana passada, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, observava que, embora menos intensos, os investimentos prosseguem na indústria, o que sugere que o risco de redução da oferta fica diminuído. A fase de afrouxamento monetário pode estar quase no fim, por duas razões. Primeira, porque é preciso esperar que a redução dos juros acumulada até aqui produza todos os efeitos, o que leva de seis a nove meses. Segunda, porque é preciso dar tempo para que os mercados, produtivos e financeiro, se adaptem a juros reais tão baixos, de cerca de 4%. E esse é um desafio e tanto. A Selic cai mais rapidamente do que se imaginava, mas, na ponta do crédito, a inércia é impressionante. E não são só os bancos que resistem a baixar os juros. A indústria e o comércio praticam juros escorchantes no crédito informal repassado ao consumidor final ou aos clientes. Os juros embutidos no parcelamento das compras ou na liquidação de faturas ultrapassam 100% ao ano. Essa é a principal razão pela qual a redução dos juros ainda não contribui como poderia para diminuir os custos financeiros na economia. Até agora, os juros bem mais baixos não produziram a esperada revoada das aplicações de renda fixa para as cadernetas. Mas o novo corte deverá colaborar para isso, especialmente se os bancos seguirem brecando a derrubada de taxas de administração. Outro efeito decisivo, apesar da notória diferença de nível entre juros internos e externos, as operações de arbitragem (especulação com juros) estão ficando desestimuladas e será preciso encontrar outra explicação para a inexorável tendência de valorização do real (alta do dólar). Daqui para a frente, o mercado deverá refletir outra inquietação: o risco eleitoral. Nem a ministra Dilma Rousseff nem o governador José Serra, os pré-candidatos mais fortes, explicaram seus planos para a política de juros a partir de 2011. E, nos negócios, 18 meses é prazo curto.