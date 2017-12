Mais um encontro preparatório para reunião do Mercosul Os coordenadores das negociações no Mercosul voltam a se reunir hoje, a fim de concluir a pauta para a reunião dos ministros, que começa amanhã. Uma das propostas em discussão é a convocação de uma conferência ministerial para tratar da geração de empregos, informou o coordenador das negociações do Brasil, embaixador Luiz Filipe de Macedo Soares. Também estava em análise o problema da bitributação pelo Imposto de Importação dentro do bloco, a criação dos fundos setoriais, um protocolo sobre compras governamentais e outros sobre serviços, além dos acordos com Índia e países do Sul da África. A expectativa, segundo Macedo Soares, é que se fixe um cronograma para acabar com a bitributação, que vem sendo praticada principalmente pelo Paraguai. Em tese, as mercadorias deveriam circular livres de tributos dentro do Mercosul. Um produto que viesse de fora deveria pagar o Imposto de Importação previsto na Tarifa Externa Comum (TEC) uma só vez, quando entrasse no Mercosul, e a partir daí circular livremente. No entanto, há casos em que a TEC é cobrada uma segunda vez - quando, por exemplo, chega pelo porto de Santos (SP) e vai para o Paraguai. Difícil solução O problema é difícil de eliminar porque a dupla cobrança da TEC é a principal fonte de arrecadação do Paraguai. Uma forma de compensação caso essa receita seja eliminada é a criação de Fundos Estruturais, destinados a ajudar as duas menores economias do bloco (Paraguai e Uruguai). No entanto, segundo informou Soares, essa idéia ainda está em seus primeiros passos. Não se sabe quais seriam as fontes de financiamento desses fundos, como esse dinheiro seria gasto e como ele seria cobrado dos países atendidos. "O mais provável é que as receitas sejam orçamentárias", disse o embaixador. Ou seja, a verba sairá do Orçamento dos países-membros, o que significa que os recursos serão escassos, ao menos num primeiro momento.