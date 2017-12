Mais um índice mostra deflação nos preços O IGP-10 de junho, medido pela Fundação Getúlio Vargas, registrou deflação de 0,59%. É a menor taxa apontada pelo índice desde que ele foi criado, em setembro de 1999. Os preços no atacado (IPA) registraram baixa de 1,49%; o índice ao consumidor (IPC) teve alta de 0,45%; e índice da construção civil (INCC) apontou forte alta de 3,20%. No ano, o IGP-10 acumula alta de 7,13% e, em 12 meses, de 29,66%. A IGP-10 reflete a coleta de preços entre o dia 11 do maio ao dia 10 deste mês.