Mais uma agência reduz o risco do Brasil A agência norte-americana de classificação de risco Fitch elevou as notas dos títulos públicos do Brasil de longo prazo em moedas estrangeira e local de B+ para BB- (ver tabela abaixo). A nota para a dívida de curto prazo ficou inalterada em B. A agência manteve a perspectiva estável para a classificação. Só este mês de setembro outras duas agência de classificação de risco - Standard & Poor´s e Moody´s - melhoraram o risco da dívida brasileira. Segundo nota da Fitch, o aumento do juros "e o fato de as autoridades terem escolhido não aumentar as despesas na véspera das eleições", apesar do superávit maior, "são sinais da determinação em se manter políticas macroeconômicas saudáveis no Brasil". A agência ressalta que as exportações cresceram 34,8% entre janeiro a agosto de 2004, na comparação ao mesmo período de 2003. A agência avalia que o superávit comercial deve terminar o ano em US$ 33 bilhões, rendendo um superávit em conta corrente de 1,3% do Produto Interno Bruto. A Fitch considera que as necessidades de financiamento do Brasil, que a agência calcula que sejam de US$ 33 bilhões no próximo ano - seguem pesadas em razão de empréstimos do passado. O crescimento econômico tem se mantido resistente, com a Fitch projetando uma expansão de 4,7% para o ano. "É uma ruptura com o passado do Brasil ter forte crescimento sem pressões no balanço de pagamentos", diz a nota. A agência destaca que as notas do País seguem limitadas pela alta dívida externa e pública, apesar da tendência declinante. "Outro fator que restringe a nota é o progresso limitado, até agora, de implementação de grandes reformas microeconômicas", afirma a nota. Segundo a agência, a aprovação da lei de falência, a autonomia do Banco Central, reformas trabalhista, tributária e previdenciária, além das privatizações, vão assegurar ao Brasil um crescimento sustentável da economia e das exportações. Principais serviços de classificação de títulosServiço de classificação Explicação sobre as classificações de títulos municipais e de empresasFitchMoody´sStandart & Poor´s Mais alta qualidade, títulos de excepcional qualidade Alta qualidade Classificação média altaAAA AA AAaa Aa AAAA AA A Classificação média Predominantemente especulativo Especulativo, baixa classificaçãoBBB BB BBaa Ba BBBB BB B Inadimplemento próximo Altamente expeculativo Mais baixa qualidade, sem interesseCCC CC CCaa Ca CCCC CC C Inadimplente, em atraso, valor questionávelDDD DD D DDD DD D A Fitch e a Standart & Poor´s podem utilizar os sinais de + ou - para alterar algumas classificações. A Moody´s utiliza os modificadores numéricos 1 (mais alto), 2 e 3 na faixa da Aa1 até Ca3. Dow Jones