Mais uma camisa da seleção. Agora, para Obama O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpriu a promessa feita na quarta-feira e presenteou ontem o presidente americano, Barack Obama, com uma camisa da seleção brasileira autografada pelos jogadores. O presente foi entregue no início da conversa reservada que ambos tiveram pela manhã, antes do encontro entre os líderes do G-8 (as sete economias mais industrializadas e a Rússia) e do G-5 (Brasil, China, Índia, México e África do Sul). Enquanto Obama abria a camisa, Lula repetia o relato que fizera na quarta-feira, sobre a partida em que o Brasil venceu os EUA por 3 a 2, ao entregar camisas autografadas aos líderes do G-5. Afirmou que, diante do risco de derrota da seleção no fim do primeiro tempo, repetiu várias vezes o slogan da campanha eleitoral de Obama, o "nós podemos", e o jogo virou. "Vamos dar o troco", rebateu Obama. Apesar de Lula ter mencionado a Copa das Confederações nos últimos dias, as camisas que ele entregou aos líderes em Áquila não foram usadas pelos jogadores na competição. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) explicou que mantém um estoque de camisas autografadas pelos jogadores. As assinaturas são coletadas quando há uma convocação, ou seja, não correspondem sempre à última formação do time. Lula pediu à CBF dez dessas camisas. Elas foram entregues a ele pelo presidente da CBF, Ricardo Teixeira, no dia 3.