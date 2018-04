Mais uma companhia energética pensa em deixar o Brasil Grandes companhias de energia mundiais estão de olho numa possível saída do Brasil. Em meio a contínuas preocupações acerca da saúde econômica do País e da regulamentação do setor, a última a se juntar a essa lista é a AES Corp. A empresa norte-americana está aberta a ofertas para qualquer um de seus quatro ativos de energia brasileiros, disseram fontes ligadas ao assunto. Esses ativos incluem a Eletropaulo. O grupo afirmou ontem que está procurando vender a AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia SA. "Se os negócios puderem ser auto-sustentáveis, a AES vai ficar no Brasil, a menos que um comprador venha e faça uma oferta acima do valor contábil", disse uma pessoa próxima à AES. Outras empresas que têm estudado a venda de parte de suas holdings aqui incluem a Electricité de France SA, Enron Corp., Electricidade de Portugal SA e PPL Corp. Isso representa uma reviravolta significativa, pois elas contribuíram com uma larga fatia dos R$ 22,2 bilhões gastos por compradores locais e estrangeiros durante o processo de privatização do setor de energia, que começou em 1995. "Falta uma definição regulatorial no mercado do Brasil e isso está obrigando as companhias a se retirarem rapidamente do País", disse o analista de energia da consultoria Tendências, Armando Franco. Ele acrescentou que uma crise do mercado global e a fraca economia também são fatores que contribuem para que essas empresas voltem para casa. "A AES precisa resolver problemas contábeis, por isso quer liqüidar posições aqui. A Enron tem seus problemas de concordata, e a EDF precisa melhorar seu balanço patrimonial", acrescentou. Na semana passada, a EDF esteve sob pressão do governo francês para vender seus ativos estrangeiros à medida que toma os primeiros passos em direção à privatização parcial. A empresa francesa detém uma participação de 95% na Light e atende cerca de 3 milhões de consumidores. A PPL está tentando vender sua participação de 90% na Companhia Energética do Maranhão (Cemar), que recentemente pediu concordata. Encontrar compradores será provavelmente difícil, se não impossível, como descobriu a EDP. A companhia portuguesa, que está reestruturando suas unidades brasileiras, quer vender sua participação minoritária na Cerj. "Decidir vender é uma coisa, tentar encontrar comprador é outra", destacou uma pessoa próxima à AES. Compradores potenciais têm se assustado com a burocracia do setor, disputa sobre tarifas, ineficiência do mercado atacadista e fracasso do governo em tornar mais atrativo o investimento no País.