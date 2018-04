Mais uma privatizada faz moratória na Argentina Pela terceira vez em uma semana, uma empresa de serviços públicos privatizados entrou em moratória na Argentina. Desta vez, a empresa atingida pela recessão de quase quatro anos e pela desvalorização do peso é a Aguas Argentinas, responsável pelo tratamento e distribuição de água da cidade de Buenos Aires e dos principais municípios da província de Buenos Aires, abastecendo 7,7 milhões de pessoas, ou 25% dos habitantes do país. A dívida da Aguas Argentinas é de US$ 670 milhões, e foi contraída junto a bancos estrangeiros. Além disso, possui uma dívida de 100 milhões de pesos (US$ 35,71 milhões) com bancos locais. Os problemas financeiros desta empresa privatizada começaram com os atrasos nos pagamentos de seus usuários. Em média, 14% dos clientes não pagaram ao longo do ano passado, enquanto que 40% esperam o segundo vencimento das contas. Segundo a empresa, o serviço a seus clientes não será atingido por causa da moratória. Nos últimos dias, anunciaram a suspensão dos pagamentos de suas dívidas as empresas Metrogas e Aguas de Santa Fe, além da Telecom, esta última, com um calote de US$ 3,5 bilhões. A Aeroportos Argentinos, responsável por três dezenas de aeroportos em todo país, havia anunciado que entraria em moratória, mas conseguiu fundos para pagar suas dívidas. Segundo a consultora LECG, os anúncios de moratória das empresas privatizadas de serviços públicos poderão ficar freqüentes nos próximos meses, caso o governo do presidente Eduardo Duhalde não permita um aumento de tarifas, como forma de deter a escalada da inflação. No setor das empresas de energia elétrica ainda não foi anunciado nenhum calote. No entanto, através da Associação de Distribuidores de Energia Elétrica da Argentina (Adeera), o setor está pressionando o governo para que autorize um aumento das tarifas. A Adeera pediu que o governo "suspenda o congelamento das tarifas e permita uma imediata adequação dos preços, para que as empresas possam continuar trabalhando com os níveis de qualidade que exigem os contratos de concessão". As empresas afirmam que, sem o aumento, o país corre o risco de blecautes.