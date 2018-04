Malan acha que petróleo não compromete meta de inflação O secretário-geral da Presidência, Euclides Scalco, disse que a reunião realizada pela manhã pelo presidente Fernando Henrique Cardoso no Palácio da Alvorada com os ministros da área econômica foi para que o ministro da Fazenda, Pedro Malan, fizesse uma análise sobre a conjuntura internacional e dos possíveis reflexos na economia nacional da crise no Oriente Médio. Segundo Scalco, Malan disse que, apesar da indefinição do cenário, a situação do País é tranquila e que, embora haja uma certa preocupação com os desdobramentos da crise, a alta nos preços do petróleo não deve comprometer as metas inflacionárias. CPMF Scalco disse que, na reunião, não se tratou de formas de compensação da perda de receitas com o atraso na prorrogação da CPMF. Ele disse que a decisão do governo é aprofundar as negociações com os líderes partidários na próxima semana para que, na terça-feira, seja votada a medida provisória que aumenta as tarifas de energia elétrica para compensar os prejuízos das empresas concessionárias com racionamento. Ele disse que nos próximos dez dias o governo espera que sejam concluídas na Câmara as votações de todas as demais medidas provisórias que estão trancando a pauta do plenário.