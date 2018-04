Malan apóia minirreforma O ministro da Fazenda, Pedro Malan, disse que apóia a aprovação da minirreforma tributária pelo Congresso ainda neste ano, acabando com a cumulatividade do PIS e simplificando a legislação sobre o ICMS. Entrevistado no Jornal das Dez, da Globonews, ele comentou declarações de parlamentares de que falar em reforma agora seria "enganar o eleitor". "Ela (a minirreforma) foi negociada extensamente com a Comissão da Reforma Tributária, que já a aprovou, e está pronta para ir a plenário, talvez ainda neste mês de agosto. Nós estamos totalmente de acordo com ela", salientou o ministro. Malan lembrou que, no caso da proposta do ICMS, a reforma está parada há um ano à espera para ser votada. "Portanto, eu não vejo nenhuma razão para que não possamos avançar." (Veja abaixo, nos links relacionados, as notícias mais recentes sobre a minirreforma tributária.) "Falta serenidade" O ministro da Fazenda afirmou que tem faltado "análise, serenidade e perspectiva" na discussão da questão da vulnerabilidade externa do País, que para ele tem se reduzido nos últimos anos. Malan lembrou que o Brasil facilmente deve ultrapassar o superávit comercial previsto de US$ 5 bilhões neste ano e o déficit em conta corrente deve ficar em US$ 18 bilhões, diante dos US$ 33 bilhões de 98. "Esse processo de ajuste do balanço de pagamentos brasileiro está em curso e nós vamos continuar reduzindo o déficit em conta corrente em termos absolutos", salientou o ministro. "Portanto, não há razão para temer análises que indicam insustentabilidade da situação do balanço de pagamentos no Brasil." Linhas de exportação terão novos recursos Pedro Malan ponderou que a grande preocupação do momento com a escassez das linhas de crédito de curto prazo seria passageira. "É um problema que nós resolvendo ao anunciar medidas nos próximos dias", anunciou. Para o ministro, o problema foi provocado por uma espécie de medo contagioso por conta das fraudes contábeis nas grandes corporações norte-americanas que está levando à não-renovação de linhas. Ele não quis adiantar quais as medidas, que devem sair nesta sexta-feira, mas admitiu que recursos do FAT e do BNDES deverão reforçar as linhas de curto prazo: "Nós vamos colocar recursos à disposição, via BNDES, via Banco Central e via FAT para o equacionamento desse problema." Responsabilidades dos candidatos O ministro ressaltou que são excessivos os receios com a alternância de poder num país de regime democrático, já que os candidatos têm demonstrado mais responsabilidade e amadurecimento político. "Eu acho que os candidatos têm dado demonstrações, principalmente nos últimos meses, de que uma coisa é o discurso eleitoral e a outra é a reflexão sobre as responsabilidades que podem recair sobre o ombro do eleito", lembrou Malan. "Os discursos, as declarações e os textos têm mostrado um crescimento expressivo da maturidade política do debate no Brasil e aumento da taxa de racionalidade econômica." Acordo com o FMI O ministro da Fazenda salientou que a reunião com os candidatos servirá para esclarecer detalhes sobre o acordo com o Fundo Monetário Internacional, que ele considera bom para o País. "Nós vamos conversar sobre o acordo com o FMI, que já foi finalizado por um governo legitimamente eleito e que tem poder e legitimidade para tanto. E que todos eles (os candidatos) dizem que respeitarão contratos internos, externos e acordos internacionais", ponderou. "Os objetivos da reunião são três: mostrar que o acordo com o FMI e as posturas dos candidatos em relação a ele contribuem para reduzir essas turbulências que nós estamos vivendo no momento; ele contribui para assegurar uma transição menos turbulenta, menos custosa e mais tranqüila de quem quer que venha a ser o eleito e, não menos importante, o acordo contribui para a governabilidade do primeiro ano da futura administração." Acordo é inegociável Sobre a possibilidade de os candidatos apresentarem sugestões para alterar o acordo com o Fundo Malan foi enfático: "Não tem sentido um governo eleito, com a legitimidade que o voto popular confere, negociar principalmente com candidatos termos e atribuições de responsabilidades que são deste governo", afirmou o ministro. "O acordo foi concluído e será apresentado em detalhes aos candidatos e nós esperamos que eles se comportem com a responsabilidade que um candidato, que acha que vai ser presidente e deve se comportar neste momento. O acordo é bom para o País."