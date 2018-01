Malan assume conselho de administração do Unibanco O ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan, presidirá o conselho de administração do Unibanco. Vice-presidente do conselho desde maio de 2003, ele foi eleito para a nova função em 30 de abril. Pedro Moreira Salles assume a vice-presidência do órgão. Dessa forma, o conselho de administração do Unibanco fica assim constituído: Pedro Sampaio Malan (presidente), Pedro Moreira Salles (vice-presidente), Pedro Bodin, Israel Vainboim, Gabriel Jorge Ferreira, Armínio Fraga, Joaquim Francisco de Castro Neto e Fernando Sotelino (conselheiros). O Unibanco também criou o comitê de auditoria, presidido por Gabriel Jorge Ferreira. São membros do comitê o ex-presidente do Banco do Brasil, Eduardo Guimarães, e o presidente do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon), Guy Almeida Andrade.