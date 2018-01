Malan assume presidência do conselho do Ponto Frio A Globex Utilidades, controlador da rede varejista Ponto Frio, anunciou nesta sexta-feira o nome do ex-ministro da Fazenda Pedro Malan como presidente do conselho de administração. O ex-presidente da Petrobras e BNDES Francisco Gros assume a vice-presidência do conselho. O cargo de presidente-executivo ficará com o engenheiro Roberto Britto, depois de deixar a presidência do Grupo Bompreço, onde atuou por 19 anos. Malan "expressou confiança no futuro do Ponto Frio", conforme nota da empresa. Nem Malan, nem Gros darão entrevista.