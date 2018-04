Malan critica endurecimento do FMI com emergentes O ministro da Fazenda, Pedro Malan criticou hoje o endurecimento do Fundo Monetário Internacional (FMI) em relação aos países emergentes. Malan referiu-se especificamente ao que chamou de "o fim da era dos grandes pacotes", pelos quais o FMI e os governos dos países ricos deram suporte a países emergentes em crises cambiais e financeiras, como nos casos do México, Tailândia, Coréia do Sul, Rússia, Brasil e Argentina. Malan tratou esta nova fase do FMI e dos países ricos como um fato consumado. "É um dado da realidade", ele disse. O problema, explicou o ministro, é que esta postura dura dos países ricos vêm dos Parlamentos, e reflete "a relutância e a renitência" dos eleitorados destes países em ver os recursos públicos direta ou indiretamente usados nos países em desenvolvimento. Segundo Malan, a postura do G-7 (sete principais países ricos) reflete a percepção desta resistência. O fato, porém - continuou Malan - é que os megapacotes foram muito bem sucedidos em diversos casos, como, por exemplo, no México, Coréia do Sul e Brasil. Estes países se recuperaram depois de suas crises cambiais, e melhoraram seus fundamentos macroeconômicos. "Há duzentos anos que acontecem crises financeiras, e certamente haverá novas crises no futuro, e a responsabilidade do Fundo é de lidar com elas", disse Malan. Para o ministro, é impossível prescindir do "elemento insubstituível, caso a caso, do julgamento" em cada crise. Em outras palavras, a tentativa de limitar o uso de recursos oficiais (basicamente dinheiro do Fundo, que vem, na maior parte, dos países ricos, e dinheiro diretamente saído dos países ricos) segundo parâmetros rígidos pode impedir soluções saudáveis para crises financeiras no futuro. A estratégia de endurecimento do G-7, descrita em um comunicado divulgado no sábado, se baseia em três pilares: limitação do uso de recursos oficiais em crises de países emergentes, a criação de um sistema de avaliação da sustentabilidade das dívidas destes países, e a tentativa de ordenar os processo de default ou reestruração das dívidas. O Brasil se incomoda particularmente com a limitação do uso de recursos e com algumas das idéias até aqui propostas sobre reestruturação de dívidas. Cada uma destas posições é rica em detalhes e complexidades, e o Brasil, entre os países emergentes, é um dos mais ativos em se opor a um excessivo endurecimento do FMI. Este esforço de resistência pode ser sentido na comparação entre o comunicado do G-7 e o comunicado do Comitê Monetário e Financeiro Internacional, que se reuniu no sábado, e o principal órgão decisório do FMI. O G-7 domina o Comitê, que reflete a composição acionária do Fundo. No entanto, a linguagem do comunicado do Comitê sobre aqueles temas foi mais amena do que a do comunicado do G-7. Em relação ao tamanho dos pacotes de ajuda, o Comitê recomendou que o uso de recursos além do limite formal (ligado ao tamanho da participação de cada país no capital do Fundo, as chamadas "cotas") seja baseado "em justificativa mais substancial". Por outro lado, o comunicado reconhece que o tamanho das cotas muitas vezes não representa adequadamente as necessidades financeiras dos países. Malan e o representante do Brasil no FMI, Murilo Portugal, explicaram que o Brasil tem uma cota de 1,42% do capital do Fundo, menos do que os 1,7% de quando o FMI foi criado há mais de 50 anos. Só que, hoje, o tamanho relativo da economia brasileira na economia global é maior. Em outras palavras, o limite regular de acesso do Brasil aos recursos do Fundo é baseado nesta cota muito pequena. Se a cota aumentasse, o Brasil poderia ter acesso a mais recursos, numa eventualidade, sem ultrapassar o limite e necessitar de "justificativa mais substancial". Na questão da reestruturação das dívidas dos países emergentes, o Brasil é totalmente contrário à criação de uma espécie de tribunal internacional de concordatas de dívidas soberanas (de países), a chamada "proposta estatutária". Quanto à idéia da inclusão obrigatória de cláusulas de ação coletiva nas emissões de bônus (a proposta "contratual"), o Brasil é menos refratário, mas mesmo assim tem as suas reservas. Estas cláusulas obrigam todos os detentores de bônus de uma determinada emissão a negociarem juntos, de acordo com a decisão de uma maioria qualificada (75%), em caso de default e reestruturação. No comunicado do G-7, há uma clara determinação de que a proposta contratual seja logo encaminhada, mas com a participação dos países emergentes, como notou o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, que também participou da Reunião de Primavera do FMI e Banco Mundial, encerrada hoje. Quanto à proposta estatutária, ela é jogada para o futuro no comunicado do G-7. No comunicado do Comitê, há uma recomendação para que as duas propostas sejam estudadas, tendo em vista a sua aplicação em um momento posterior. Malan notou, porém, de que foi descartada a posição (defendida pelo diretor-gerente do FMI, Horst Kohler), de que uma decisão final sobre o assunto seja tomada na reunião do FMI e Banco Mundial do segundo semestre deste ano. "A posição brasileira prevaleceu", disse Malan, referindo-se ao fato de que "o principal acionista do FMI", os Estados Unidos, mudaram de posição, da defesa da proposta estatutária para a a defesa da proposta contratual. Nas referências à situação argentina, uma fonte do governo brasileiro também acha que houve alguma suavização da linguagem entre o comunicado do G-7 e do Comitê. Em ambos, há a cobrança de que a Argentina cumpra pré-condições fiscais, monetárias e jurídicas para fazer jus a um pacote de ajuda do FMI. O comunicado do Comitê, porém, reconhece os passos já dados pela Argentina.