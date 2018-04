Malan defende atuação de Everardo Maciel O ministro da Fazenda, Pedro Malan, fez hoje uma defesa pública do secretário da Receita Federal, Everardo Maciel. Ele disse que Maciel não é portador de uma deficiência genética que lhe costumam atribuir, de sanha arrecadatória. Malan participa da abertura do II Seminário Nacional sobre Execução Fiscal, promovido pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional com apoio do Banco do Brasil e do Banco Central. Segundo Malan, o problema tributário não pode ser dissociado da discussão fiscal, pois deve-se olhar a arrecadação e o gasto. Sobre execução fiscal no Brasil, ele constatou que houve avanços, nos últimos anos, e disse que é uma questão de justiça e isonomia cobrar daqueles que não cumpriram com suas obrigações tributárias e impuseram um ônus sobre os demais contribuintes que contribuíram com suas obrigações. Malan admitiu que a carga tributária brasileira não é baixa, mas considera que ela cresceu, nos últimos anos, em razão de melhorias na máquina da Receita Federal e, também, porque existe uma pressão para o aumento de receitas frente à crescente demanda por gastos públicos no País. Na avaliação do ministro, a carga tributária de um país é decidida "em função do nível desejado de gastos de uma sociedade". Para o ministro, a discussão fiscal importante que se deve travar, no País, é buscar definir e adequar as diversas demandas por gastos públicos às receitas existentes. "É preciso debater seriamente as demandas por gastos públicos, mas não isoladamente", sustentou. O ministro alegou, ainda, que o País precisa superar uma "velha tradição" que é de achar que a solução para um determinado problema sempre será alcançada pelo aumento do volume de gastos públicos para aquela área. Malan defendeu a realização de um debate aprofundado sobre a estrutura dos gastos públicos. "Não podemos ficar restritos a uma discusssão sobre demandas da sociedade por gastos", disse ele, observando que seria preferível discutir o caráter regressivo ou progressivo dos gastos públicos, e também sua descentralização, em função do discernimento hoje existente sobre o que é estatal e o que é público, numa referência à existência das organizações não-governamentais. Ele afirmou também, sobre a questão arrecadatória, que o mais adequado seria aumentar a eficiência da máquina arrecadadora, em vez de aumentar impostos. Segundo Malan, o governo atual já vem fazendo isso ao longo do tempo. Maturidade Malan afirmou que considera um sinal de "maturidade política" os encontros que o presidente Fernando Henrique Cardoso terá com os principais candidatos à presidência da República. Segundo Malan, esses encontros devem ser realizados nos próximos dias. "Estou seguro de que as conversas serão positivas para o País e seu futuro", afirmou. Além de Malan, estiveram presentes no seminário o advogado-geral da União, José Bonifácio Borges de Andrada, e o secretário da Receita Federal, Everardo Maciel.