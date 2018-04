Malan defende Lula das críticas de jornal dos EUA O ministro da Fazenda, Pedro Malan, criticou hoje um artigo do jornal norte-americano Washington Times, que atribui ligações do candidato PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, com terroristas. Segundo ele, "o artigo é ruim, de qualidade literária péssima e escrito por articulistas de direita". Segundo ele, não é porque o artigo foi escrito em inglês que precisa necessariamente ter credibilidade. Em palestra na Semana de Economia, na Fundação Armando Álvares Penteado (Faap), em São Paulo, o ministro disse que o Brasil tem que reagir com ações no campo internacional e ganhar batalhas no mercado doméstico, não aceitando ser vítima de eventos externos. "É preciso evitar as lamúrias e reclamações", afirmou. Malan disse que o Brasil está integrado ao mercado internacional e participante da revolução tecnológica, que reduz custos e aumenta a eficiência. Ele afirmou que o Brasil é um País em construção, que deve combinar liberdade, igualdade e justiça social. A crise atual, segundo ele, resulta de uma queda nos recursos públicos oficiais no mundo, a partir do colapso do império soviético em 1989. "O término da Guerra Fria provocou uma redução dos recursos públicos internacionais para os países exóticos e distantes." Segundo ele, é "uma bobagem" o pensamento único no mundo, pois cada país tem sua história e peculiariedade. Ele disse que a crise conjuntural resulta de uma profunda aversão a riscos e corte da liquidez internacional, agravados por questões recentes, como a crise nos Estados Unidos, provocada por fraudes contábeis, que criaram suspeitas das qualidades das auditorias internas e externas. Ele ressaltou no entanto, que a economia norte-americana é sólida, com um PIB de US$ 10 trilhões e conseguirá resolver os seus problemas ao longo do tempo.