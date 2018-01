Malan defende Palocci e diz que não há macroeconomia de esquerda O ex-ministro da Fazenda Pedro Malan não acredita que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva altere o respaldo que dá a condução da política econômica feita por seu sucessor, o ministro Antonio Palocci. Embora defenda aperfeiçoamentos na política econômica, como no regime de metas de inflação, Malan disse que "não se deve reinventar a roda", porque não existiria "macroeconomia de direita ou de esquerda". "Governos responsáveis são governos responsáveis, qualquer que seja sua coloração partidária", afirmou. Malan fez diversos elogios a Palocci e disse que o cenário externo, a condução da política econômica e a continuidade do processo de mudanças estruturais e institucionais são as três variáveis que devem ser analisadas para traçar as perspectivas da economia brasileira. Para ele, essas mesmas variáveis explicam o crescimento de 2004. Neste ano, a economia internacional não repetirá o mesmo crescimento de 5% do ano passado, com preços e volumes em alta no comércio internacional. Malan citou também a abundante liquidez internacional (volume de negócios), já que as taxas de juros nos Estados Unidos estiverem em torno de 1% entre meados de 2003 a 2004. Essa liquidez garantiu acesso dos emergentes ao crédito fácil. O ex-ministro fez uma previsão de crescimento abaixo de 4% para o PIB norte-americano e entre 1,5% a 2% na Zona do Euro. Segundo ele, o contraponto é a continuidade da expansão econômica da China e da Índia, que coloca em discussão a competitividade da economia brasileira. Preocupações O ex-ministro acredita que as taxas de juros norte-americanos vão continuar subindo. "Quanto maior o ritmo, pior para nós", disse. "Isso pode nos afetar negativamente", completou Malan. Outra preocupação é o aumento do petróleo que gera incertezas. Malan fez uma provocação sobre a preocupação de setores empresariais sobre o patamar do câmbio. Lembrou que a taxa estava em R$ 3,53 no final de 2002, tendo caído para R$ 2,89 no final do ano seguinte e para R$ 2,65 no final de 2004. "Antes de eu vir para cá estava em R$ 2,59", disse. Para ele, o crescimento das exportações vem de uma mudança estrutural da economia brasileira que se tornou mais competitiva.