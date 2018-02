Malan destaca 6 pontos de conversa com empresários alemães O ministro da Fazenda, Pedro Malan, fez um relato, durante seminário no Palácio do Itamaraty, da conversa ocorrida hoje entre autoridades brasileiras e empresários alemães. O ministro destacou seis pontos. O primeiro deles foi a importância do avanço das negociações comerciais entre Mercosul e a União Européia e ainda o papel-chave da Alemanha e do Brasil nessa discussão. O segundo ponto foram os investimentos em infra-estrutura, no Brasil. O terceiro ponto discutido entre empresários alemães e autoridades brasileiras foi a necessidade da aprovação do acordo de proteção aos investimentos firmado entre o Brasil e a Alemanha, para permitir a atração de recursos de pequenas e médias empresas alemãs ao Brasil. O quarto ponto discutido foi o sistema de resseguros no Brasil e o quinto ponto foi a negociação de um acordo para evitar a bitributação entre os dois países, o que, segundo Malan, estaria centrado principalmente em preços de transferência. O sexto ponto foi sobre segurança pública. Sobre esse assunto, o ministro disse apenas que foi feita uma pergunta por um dos integrantes da delegação alemã sobre o tema, mas não entrou em detalhes.