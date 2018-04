Malan deve ficar apenas um dia nos EUA O Diário Oficial da União traz hoje os atos de autorização para que o ministro da Fazenda, Pedro Malan, e o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, participem na segunda-feira, em Nova York, de reunião com representantes de bancos internacionais. A autorização para Malan é restrita ao dia 26 de agosto. Armínio Fraga, no entanto, está com autorização para ficar fora do País entre os dias 25 e 28 de agosto. O ato, entretanto, cita apenas a cidade de Nova York como destino do presidente do Banco Central.