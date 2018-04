Malan e Fraga vão combater o "medo contagioso" dos bancos A expectativa na área econômica do governo é que o ministro da Fazenda, Pedro Malan, e o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, não sairão de "mãos abanando" da reunião que terão, na próxima segunda-feira, com representantes de instituições financeiras internacionais. Os técnicos reconhecem a dificuldade de serem superados a aversão a investimentos no Brasil e as dúvidas em relação ao processo eleitoral, mas garantem que Malan e Fraga apresentarão esclarecimentos sobre a perspectiva da economia brasileira, como a melhoria da balança comercial e a garantia de que a rolagem da dívida interna não oferece risco. Eleições Segundo assessores da área econômica, questões como a composição das novas equipes de governo - que preocupam os investidores - são mais complexas e fogem ao raio de ação das autoridades brasileiras. Estes assessores afirmam que é comum na conversa com banqueiros indagações como, por exemplo, quem será o ministro da Fazenda de um eventual governo Luís Inácio Lula da Silva ou o que este fará para solucionar o problema da Previdência Social. Na exposição que farão aos banqueiros internacionais, Fraga e Malan se reportarão às declarações públicas dos quatro principais candidatos se comprometendo a manter as contas públicas sob controle. É o caso do PT, por exemplo, que reafirmou a disposição de ajustar receitas e despesas de modo a obter o superávit primário no montante necessário para evitar o crescimento da dívida como proporção do PIB. Malan mantém uma coleção, atualizada diariamente, com recortes de todas as declarações públicas dos candidatos e dos principais assessores, como Aloízio Mercadante (de Lula) e José Alexandre Scheinkman (o economista do candidato da Frente Trabalhista, Ciro Gomes). Malan recorre a esses documentos para provar que aumentou o grau de maturidade dos postulantes à Presidência da República para manter o controle fiscal, a inflação em baixa e o respeito aos contratos. Medo contagioso Na conversa "olho no olho e muita informação", os dois vão combater o que Malan tem chamado de "medo contagioso" e o presidente Fernando Henrique tem classificado como "dissonância cognitiva dos mercados". Ou seja, a dificuldade que os analistas têm de avaliar os dados da economia brasileira e projetar, com frieza e isenção, suas tendências. Na prática, o que eles têm a dizer não difere muito do que têm declarado no Brasil em entrevistas e palestras. Mas, acreditam os assessores, o contato direto e a presença das duas autoridades da equipe econômica brasileira farão a grande diferença na percepção sobre o real tamanho dos problemas da economia brasileira. A avaliação é que os bancos e consultorias internacionais têm informações sobre o País, mas há muita incompreensão a respeito da dívida, interna e externa. Há também uma preocupação exagerada sobre o resultado das eleições no Brasil. É nesses pontos que Malan e Fraga vão focar o discurso. Eles procurarão mostrar que a dívida interna está sob controle, recorrendo ao estudo elaborado pelo diretor de Política Monetária do Banco Central, Ilan Goldfajn, que mostra a tendência de queda da dívida interna como proporção do PIB ao longo dos próximos anos. Sempre que tem oportunidade, Malan explica que as projeções sobre o comportamento futuro da dívida interna dependem das variáveis macroeconômicas utilizadas no cálculo. Portanto, é possível se chegar à conclusão que a dívida está fora de controle se forem utilizados parâmetros excessivamente pessimistas para os próximos anos. Mas, insiste ele, a dívida está em trajetória de estabilização e queda em qualquer cenário macroeconômico "plausível". O nervosismo dos mercados nos últimos meses fez deteriorar o perfil da dívida pública, encurtando os prazos de vencimento. Malan lembrará que isso já ocorreu no passado, e nem por isso a dívida brasileira entrou em calote. O prazo médio de vencimento da dívida estava em 32,58 meses no final de julho. No final dos anos 80, o vencimento era diário. Argentina Assessores acham que a preocupação se deve em parte a uma certa confusão entre a dívida brasileira e a argentina. Na Argentina, a dívida interna era denominada em dólares e estava mãos, na maior parte, por residentes no exterior. É muito diferente da brasileira, que é em reais e está com brasileiros. Outro ponto que o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central deverão sublinhar na reunião é que a dívida externa do setor público é pequena. A maior parte é privada, mas também essa está sob controle. A dívida privada de médio e longo prazos é pouco superior a US$ 80 bilhões, a maior parte de grandes empresas internacionais, que têm capacidade de renegociar os prazos. Algumas delas estão aproveitando o momento de baixa para recomprar antecipadamente seus próprios papéis, com desconto. Os vencimentos externos de curto prazo do País estão perto de US$ 24,5 bilhões, sendo que parte também foi paga com antecedência. Além disso, Fraga e Malan mostrarão que as contas externas brasileiras estão em recuperação, graças à balança comercial. Ela teve superávit de US$ 3,806 bilhões de janeiro a julho deste ano contra apenas US$ 38 milhões em igual período do ano passado. Só em julho o superávit foi de US$ 1,197 bilhão e as estimativas de mercado são que o saldo de agosto já ultrapassou US$ 1 bilhão. A aposta dos técnicos da área econômica é que a manutenção desse desempenho será o melhor antídoto contra a desconfiança na economia brasileira.