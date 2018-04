Malan espera "análise sóbria" do processo eleitoral O ministro da Fazenda, Pedro Malan, afirmou hoje, em entrevista informal com os jornalistas, que a economia brasileira não pode ser gerida ao sabor das pesquisas, e disse esperar uma análise sóbria sobre o processo eleitoral. Malan chamou a atenção para o fato de que o resultado das pesquisas divulgado hoje não reflete exatamente a intenção de voto da população, porque as próprias pesquisas mostram que "a esmagadora maioria da população não está ligada nas eleições". "Não podemos nos levar pelo resultado da pesquisa do dia. Essas coisas mudam", acrescentou Malan. Ele afirmou que não tinha informações sobre a decisão do Morgan Stanley de rebaixar os títulos da dívida externa brasileira, levando em conta a ascensão de Lula nas últimas pesquisas, mas acrescentou que, se foi esse o motivo, está equivocado, pois há muitas pesquisas de opinião e outras ainda virão pela frente. Para o ministro, esse tipo de decisão não se justifica. O importante, segundo ele, é o resultado das eleições. Malan disse que campanha é uma coisa e o governo, outra. Segundo ele, o governo Fernando Henrique Cardoso não vai deixar de governar até o dia 31 de dezembro deste ano e vai fazer o que tiver que ser feito para preservar as conquistas dos últimos anos, que são da sociedade. Segundo Malan, a população não vai aceitar a volta da inflação e do imposto inflacionário para financiar o gasto público. Dívida Malan afirmou que as dívidas brasileiras interna e externa são perfeitamente administráveis. Citando números, o ministro disse que a dívida externa pública de médio e longo prazo (1 a 30 anos) é de US$ 92 bilhões e que, contando com as reservas internacionais, essa dívida líquida cai para US$ 56 bilhões. Malan insistiu que isso não é um problema, ao responder pergunta sobre as declarações de dirigente do FMI sobre a vulnerabilidade da dívida externa. De acordo com Malan, o valor da dívida é alto, mas esta é uma questão relativa, porque há países que têm dívidas inferiores em relação à dívida brasileira, mas que representam mais de 150% do Produto Interno Bruto. O ministro afirmou ainda que o estoque da dívida vem caindo e que essa situação é reconhecida pelos analistas, e até mesmo pelo economista Guido Mantega, que assessora o PT. Malan afirmou que a dívida externa do setor privado, de cerca de US$ 90 bilhões, também é administrável porque é de grandes empresas brasileiras e estrangeiras que atuam no País. Ele classificou de um "exercício de catastrofismo" afirmar o contrário. Malan disse que o prazo da dívida interna vem aumentando nos últimos anos e que hoje encontra-se em cerca de 36 meses, com 23,6% do seu estoque vencendo em 12 meses. Segundo o ministro, toda a dívida rodava a cada dois meses no passado. Segundo o ministro, muitos candidatos falam de alongar a dívida, como se não fosse isso que estivesse acontecendo, e acrescentou que a dívida líquida do setor público está estável, com tendência de queda.