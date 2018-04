Malan evita fazer previsões sobre conclusão de acordo O ministro da Fazenda, Pedro Malan, em rápida entrevista após cerimônia de instalação do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef) no Distrito Federal, evitou fazer especulações sobre dia e hora da assinatura do acordo do governo brasileiro com o FMI. Ele disse que o Ministério da Fazenda tem, como tradição, não ficar fazendo especulações ou vazando informações. "Não vou fazer esquemas de procurar construir expectativas sobre o dia e a hora em que a assinatura será feita", afirmou ele, acrescentando que as negociações estão "indo bem". Mais uma vez, o ministro assegurou que não faltará apoio internacional ao Brasil e disse que "este apoio será expresso não só em palavras, mas com recursos". Ele fez uma crítica às especulações do mercado financeiro sobre o momento do acordo com o FMI. "O mercado gera expectativas e fica frustrado depois, porque as expectativas que ele mesmo gerou não se materializaram no dia em que ele esperava que se materializassem." O ministro disse que, "sem dúvida, é importante que o acordo saia logo".