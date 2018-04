Malan fará declaração oficial após reunião Um porta-voz do Federal Reserve de Nova York informou hoje que ao final da reunião com os bancos comerciais, o ministro da Fazenda, Pedro Malan, fará uma declaração oficial sobre o resultado do encontro. Segundo o porta-voz, poderá haver uma declaração também dos banqueiros. "Mas os bancos ainda não fecharam essa questão", afirmou o porta-voz. Segundo ele, a reunião deverá acabar antes do final do horário do almoço.