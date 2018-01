Malan: metas de inflação serão cumpridas O ministro da Fazenda, Pedro Malan, afirmou há pouco durante discurso na solenidade de posse do novo presidente do Banco do Brasil, Eduardo Guimarães, que as metas de inflação deste ano e de 2002 serão cumpridas. Segundo o ministro, em meados de 1993, a discussão sobre a inflação no Brasil era se a variação anual seria de 2.500% ou 3.000% ao ano. Hoje, a discussão é sobre qual algarismo virá após o número 4, referindo-se à meta de inflação estipulada pelo BC para este ano, de 4%. Malan reiterou que o Brasil vem cumprindo suas metas fiscais há dois anos e meio e que isso é muito importante, pois representa uma alteração profunda no regime fiscal brasileiro.