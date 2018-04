Malan não especula sobre linhas de crédito mas diz estar otimista O ministro da Fazenda, Pedro Malan, negou-se na noite desta sexta-feira a especular sobre o volume de linhas externas que podem ser reestabelecidas a partir da conversa da próxima segunda-feira em Nova York. Mas disse acreditar que o Brasil "vai virar esse jogo". "Não será uma coisa dramática. Aquele evento que todos procuram. Dia D. Será um processo gradual em que todos temos confiança", afirmou. Segundo ele, os principais bancos do mundo com atuação no Brasil estarão presentes na reunião, incluindo instituições norte-americanas, européias e japonesas. O diretor para a Área de Hemisfério Ocidental do FMI, Anoop Singh, também participará da reunião no Federal Reserve (Fed - o Banco Central dos Estados Unidos), mas o ministro disse que ele apenas responderá a eventuais perguntas relativas ao acordo com o Brasil. "Quem fala somos nós. O Armínio e eu", declarou Malan, mostrando-se confiante na capacidade da equipe brasileira de esclarecer a situação interna brasileira, tanto do ponto de vista da área econômica quanto política. O ministro reconheceu que o Brasil terá de enfrentar uma situação de aversão mais elevada ao risco do que a normal. Além do fato de que muitos desses bancos com os quais conversará "perderam, e muito", com o calote da Argentina. Ao responder sobre uma possível recomendação dos bancos centrais de outros países para que os bancos reduzam a exposição ao Brasil, Malan disse que "não é correta essa percepção, que tem havido essa generalização de recomendação para uma redução de exposição" para o Brasil. O que há, de acordo com ele, é uma estratégia de médio e curto prazo de cada banco. O ministro também frisou que os contratos com o setor privado e oficial da comunidade financeira internacional não se dão exclusivamente com uma reunião física, como a da próxima segunda-feira, afirmando que o Brasil mantém contatos permanentes, seja por telefone, conference call ou e-mails com esses setores.