Malan otimista com avanço da reforma tributária, diz FT O Brasil está prestes a aprovar uma reforma parcial de seu sistema tributário, que há anos vem sendo criticado pelo seu efeito negativo sobre a competividade internacional das empresas do país, informou hoje o Financial Times. Um projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados visa converter o PIS e Confins num simples imposto de valor agregado, aliviando assim o peso dos tributos que têm principalmente penalizado os fabricantes de produtos intensamente processados. "Pela primeira vez encontramos uma maneira de trabalhar juntos, de uma forma quieta e discreta, com a comissão especial da Câmara de Deputados", disse ao FT o ministro da Economia, Pedro Malan. Segundo o jornal, Malan está otimista sobre o avanço da reforma, apesar da recente divisão na coalizão política que apóia o presidente Fernando Henrique Cardoso. Malan disse também que o governo está determinado a atingir suas metas fiscais para este ano, apesar de o Congresso Nacional ainda não ter aprovado a extensão da CPMF. "Nós temos de continuar a reforma e a consolidação fiscal", disse Malan, que acrescenteou que "não deveria haver nenhuma dúvida" de que o governo vai compensar a perda de arrecadação com a CPMF. Segundo o estudo da Fundação Getulio Vargas, a consolidação dos impostos poderia cortar os custos das produção dos manufaturados brasileiros em até 9%.