Malan pediu a CVM investigação sobre alta das ações do BB O ministro da Fazenda, Pedro Malan, afirmou nesta terça-feira que pediu a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) atenção especial no movimento das ações do Banco do Brasil na véspera do anúncio do governo de que a União venderá 16,3% do capital da instituição. O ministro disse que, na véspera do anúncio, observou "movimentos anômalos" nas "telinhas" das agências de notícias. Diante deste fato, o ministro informou que pediu a CVM uma atenção especial no movimento das ações do banco. Malan disse que a investigação está em curso e aguarda o seu resultado. Ao ser questionado se suspeitava de vazamento de informações privilegiadas, o ministor respondeu: "Não suspeito". Malan disse ainda que, embora tenha indentificado esse movimento, não "havia sentido retardar o anúncio de uma decisão já tomada". Ele lembrou que a CVM tem como procedimento padrão examinar variações fora do normal das cotações de ações.